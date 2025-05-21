Комуналка наздожене за кордоном: кому можуть заблокувати рахунки за борги

Після винесення рішення суду затвердження мирової угоди можливе лише через виконавчу службу

Українці, які мають заборгованість за комунальні послуги та виїхали за кордон, можуть зіткнутися з арештом банківських рахунків та іншими санкціями. Те саме стосується й тих, хто залишився в країні.

Про це повідомила Інна Кучук, начальниця управління правового забезпечення продажу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго". Вона каже, що арешт рахунків — це найболючіша тема.

"Всі санкції, які застосовуються до жителів України, застосовуються і до людей, які виїхали за її межі. Тобто арешт рахунків також їх буде стосуватися. Це, скажімо так, найболючіша тема", — зазначила Кучук.

За її словами, значна кількість громадян звертається до "Київтеплоенерго" вже після того, як їхні рахунки було заблоковано. На практиці це означає, що людина вже не може здійснювати звичайні розрахунки у магазинах чи через каси.

Також Кучук наголосила на поширеному непорозумінні щодо мирових угод: "Багато людей вважають, що вони напишуть заяву, ми укладаємо мирову угоду, і до виконавчої служби не потрапляє їхня справа. Це не так".

Вона пояснила, що після винесення рішення суду затвердження мирової угоди можливе лише через виконавчу службу.

"До виконавчої служби ми подаємо заяву і мирову угоду, і вже виконавець діє відповідно до процедури з відкриттям виконавчого провадження, арештом рахунків і, якщо встигне, стягненням тієї суми заборгованості, яка буде на рахунку", — додала представниця "Київтеплоенерго".

Раніше "Телеграф" писав, що киянка заборгувала понад 150 тисяч гривень за комуналку. За інформацією з судового рішення, борг накопичився з травня 2018 року по грудень 2024-го.