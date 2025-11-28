Українці зможуть отримати гроші на житло: як податись на нову допомогу

Держава продовжує шукати ще способи розширити допомогу з житлом

В Україні з 1 грудня запрацює нова грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій. Адже деякі родини зможуть отримати так званий житловий ваучер на 2 млн грн.

Що треба знати:

Оформити допомогу можна через "Дію" з 1 грудня

Отримані гроші можна буде використати навіть на погашення іпотеки

Використати ваучер треба буде протягом 5 років

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram. За її словами, уряд розширює підтримку з житлом для ВПО. Подати заявку люди зможуть вже з наступного тижня.

Номінал ваучера на житло складає 2 млн гривень. Його зможуть отримати особи, які:

мають статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

мають підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

не володіють самі та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);

не отримували житлової підтримки в інших програмах і не мають чинних заяв у єВідновленні.

2 млн на житло для ВПО

На що можна буде витрати 2 млн

Свириденко розповіла, що подати заяву на житловий ваучер зможуть ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Ваучер дозволяє:

придбати житло;

інвестувати у будівництво;

використати гроші, як перший внесок, чи погасити іпотеку.

Зазначається, що цей ваучер можна буде використати впродовж 5 років.

"Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", — підсумувала прем'єр-міністр.

