Українці зможуть отримати гроші на житло: як податись на нову допомогу
Держава продовжує шукати ще способи розширити допомогу з житлом
В Україні з 1 грудня запрацює нова грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій. Адже деякі родини зможуть отримати так званий житловий ваучер на 2 млн грн.
Що треба знати:
- Оформити допомогу можна через "Дію" з 1 грудня
- Отримані гроші можна буде використати навіть на погашення іпотеки
- Використати ваучер треба буде протягом 5 років
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram. За її словами, уряд розширює підтримку з житлом для ВПО. Подати заявку люди зможуть вже з наступного тижня.
Номінал ваучера на житло складає 2 млн гривень. Його зможуть отримати особи, які:
- мають статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
- мають підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
- мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
- не володіють самі та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);
- не отримували житлової підтримки в інших програмах і не мають чинних заяв у єВідновленні.
На що можна буде витрати 2 млн
Свириденко розповіла, що подати заяву на житловий ваучер зможуть ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Ваучер дозволяє:
- придбати житло;
- інвестувати у будівництво;
- використати гроші, як перший внесок, чи погасити іпотеку.
Зазначається, що цей ваучер можна буде використати впродовж 5 років.
"Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", — підсумувала прем'єр-міністр.
