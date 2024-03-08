Від 35 грн за тюльпан до 3 тисяч за букет: що відбувається у квіткових магазинах Києва 8 березня (фоторепортаж)

Для багатьох цей день — просто привід ще раз висловити любов та вдячність

Настало 8 березня, хоча багато українців вважають недоречним святкування під час війни, але все ж таки хочуть привітати близьких жінок. Традиційно цього дня дружини, кохані, мами, дочки, бабусі, отримують квіти, які особливо тішать після довгої зими. Згідно з нашим опитуванням, більшість українців так чи інакше відзначатимуть 8 березня, хоча й скромно через війну. Багато хто хоче порадувати дівчаток різного віку букетиком.

"Телеграф" відвідав квіткові крамниці Києва. Магазин "Камелія" на Берестейському проспекті працював уже о 8-й ранку. Тут продають товар від виробника, тому квіти представлені у справді великих обсягах, а відвідувачі обирають букети не лише з того, що є на вітринах, а й у окремій кімнаті-холодильнику.

В асортименті є все: від класичних тюльпанів та троянд до екзотичних квітів та вазонів. Ціни стартують від 55 до 60 грн за тюльпан та від 70 до 200 грн за троянду. Вартість готових букетів асорті починається від 500 і сягає 3000 грн.

За словами продавчинь, з початку повномасштабної війни обсяги продажу дещо знизилися.

"Тепер купують менше. Ті, хто раніше брав 101 троянду, зараз зупиняються на 51. Це стосується не лише 8 березня – у День вчителя педагоги просили замість букетів робити донати на ЗСУ. Інші часи, інші пріоритети. Втім, сказати, що кияни взагалі відмовилися від квітів, не можна. Коли життя таке тяжке, хочеться якогось свята, краси…", – каже флорист.

За 500 метрів від "Камелії" квіти можна знайти дешевше. При вході в підземний перехід на ТРЦ Smart Plaza тюльпани можна придбати за 35-50 грн/шт. Втім, у самому переході ціни ті самі від 60 грн за квітку. Однак, судячи з черг, киян не надто відлякують подібні розцінки.

Для тих, хто хоче справити яскраве враження, але має скромний бюджет є альтернатива: повітряні кульки у вигляді квітки за 45 грн/шт.

Проте слід зазначити, що не всі точки з оптового продажу квітів виявилися настільки доброзичливими до фотокореспондента "Телеграфа". На одному зі складів охорона перевірила знімки та видалила всі, на яких зображено людей.

Дискусії, чи варто відзначати 8 березня, в Україні не вщухають. Є й прихильники й противники, кожна сторона має свої аргументи. Наприклад, відомий співак Гарік Кричевський вважає, що це хороший привід ще раз освідчитися в коханні дорогим жінкам.

"До 8 березня ставлюся нормально, чудовий привід ще раз освідчитися у коханні та подарувати жінкам подарунки! Всім жінкам України – мирного неба та кохання!", — говорить він.

Всі фото: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що подарувати дівчатам та жінкам на 8 березня. Вибір залежить від характеру та переваг, ми зібрали подарунки на будь-який смак.