Привітання з 8 Березня українською у картинках: гарна добірка

Ніжні картинки з Міжнародним жіночим днем

До 8 Березня існує неоднозначне ставлення в українському суспільстві. Дехто вважає, що його варто святкувати, тому що воно є міжнародним. Тоді як інші — налаштовані різко проти, бо кажуть, що це не на часі.

Річ у тім, що радянська влада тривалий час нав'язувала суспільству, що це свято "весни, ніжності та краси". Однак, насправді це день, яким відзначається боротьба жінок за свої права та гендерну рівність. Чимало жінок по всьому світу виходили на протести та вимагали підвищення заробітної плати на рівні з чоловіками, можливість здобуття освіти та нормальні умови для праці. Саме таке підґрунтя має це свято.

Принагідно "Телеграф" зібрав добірку картинок з Міжнародним жіночим днем, які викличуть усмішку та покращать вам настрій. Привітайте ними рідних і близьких.

Раніше "Телеграф" розповідав про святкування 8 Березня у Радянському Союзі. Цей день вважався вільним від роботи для жінок і домашні обов’язки виконували чоловіки. А ще до міст масово завозили тюльпани та парфуми для подарунків жінкам.