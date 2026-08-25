США підіймають ставки: чому Білий дім відправив до Росії головного "яструба"

США має кілька причин для зміни формату

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Замість звичних перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, до Росії прибув очільник Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф, відомий своєю "яструбиною" позицією. На цьому тлі виникає багато питань.

"Телеграф" запитав у моделі штучного інтелекту Gemini, що змусило президента США Дональда Трампа змінити стратегію, та до яких результатів може привести така ротація.

На думку цифрового розуму різка зміна формату переговорів свідчить про те, що класичні політики просто досягли своєї межі.

"Перехід до "каналу розвідки" завжди означає підвищення ставок. Для цього у США є кілька причин", – вважає ШІ.

Кремль краще розуміє жорстку мову

Публічні дипломати зазвичай говорять про компроміси, економічні інтереси та можливі поступки, що в Москві нерідко сприймають як прояв слабкості. Залучення одного з найжорсткіших представників американської адміністрації Джона Реткліффа свідчить про інший підхід. Саме він курував розширення обміну розвідданими із ЗСУ для ударів по російських НПЗ і військових об’єктах у тилу. Тому його участь може означати, що Вашингтон вирішив говорити з Кремлем із позиції сили: демонструвати обізнаність щодо планів Росії та прямо попереджати про наслідки без звичних дипломатичних формулювань.

Джон Реткліфф. Фото: Відкриті джерела

Спроба запобігти небезпечній помилці Путіна

Схожу місію в листопаді 2021 року виконував тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс, який особисто застерігав Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо зараз американська розвідка справді бачить ознаки підготовки Росії до нової мобілізації або загострення протистояння з НАТО, Реткліфф міг прибути з аналогічним завданням. Йдеться про передачу непублічного попередження та чітке окреслення "червоних ліній", порушення яких спричинить жорстку відповідь Вашингтона.

Переговори про реальні важелі впливу

Спеціальні посланці не контролюють роботу розвідки, постачання зброї та проведення окремих силових операцій. Очільник ЦРУ має значно більше можливостей впливати на ці процеси. Якщо серед тем переговорів справді є взаємне припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі або локальне перемир’я на Харківщині та Сумщині, саме Реткліфф може обговорювати обмеження передачі Україні певних розвідданих чи, навпаки, її розширення. Повідомлення про прохання США тимчасово утриматися від ударів по Москві під час його візиту також можуть свідчити, що Вашингтон використовує розвідувальну підтримку як один із головних важелів тиску.

Терміновість через загострення навколо Ірану

Паралельне протистояння США з Іраном посилює роль спецслужб у таких контактах. Вашингтон зацікавлений у перекритті каналів військово-технічної співпраці між Москвою і Тегераном. Звичайна дипломатія має обмежені можливості для контролю таємних постачань і передачі технологій. Тому переговори на рівні розвідок можуть стосуватися конкретної зброї, обладнання, маршрутів постачання та неформальних домовленостей про взаємне невтручання.

Максимальна таємність і мінімальні політичні ризики

Візит публічного політика неминуче привернув би увагу журналістів і супроводжувався офіційними заявами. Це також створило б для Білого дому репутаційні ризики у разі провалу переговорів. Поїздка директора ЦРУ військово-транспортним літаком C-17 дозволяє провести розмови без зайвої публічності. Якщо домовитися не вдасться, Вашингтон зможе представити візит як звичайні робочі контакти спецслужб із питань безпеки.

"Реткліфф прилетів не пропонувати "мирні плани", а передати чіткі калькуляції: що саме станеться, якщо Кремль наважиться на мобілізацію, випробування НАТО чи подальшу ескалацію, і якою буде ціна кроків у зворотний бік", – резюмувала нейромережа.

Раніше відомий дипломат і політик Роман Безсмертний заявив, що Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу не варто їхати до України.