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Нацбанк намагатиметься підтримати курс гривні: що буде з доларом до середини березня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Експрес онлайн

Аналітик дав прогноз

Протягом цього робочого тижня курс готівкової американської валюти в банках очікується в межах від 37,80 до 38,85 гривні. Обмінники фінкомпаній пропонуватимуть долар за ціною від 37,90 до 38,75 гривні.

Більшість українських обмінних пунктів покажуть різницю між курсом купівлею та продажем у межах 20-25 копійки. Про це повідомив аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін.

Він прогнозує, що долар на міжбанку у цей період коливатиметься в межах від 38,02 до 38,60 гривень.

Протягом 12-15 березня НБУ буде виходити з інтервенціями з продажу долара для підтримки курсу гривні, за словами Козирева.

"За моїми прогнозами, на цьому тижні він витратить для цього від $290 млн до $570 млн", — пояснює експерт.

Курс долара в Україні станом на 12 березня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 12 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,10 грн (купівля) та 38,60 (продаж). Готівковий курс — 38,52 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,38.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який прогноз дали українські банкіри щодо курсу долара до кінця цього тижня.

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