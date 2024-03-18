Кияни проти "Москви": у мережі завірусилося відео з ненависними літерами

Напис завісили маскувальною сіткою

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в українському суспільстві активізувалися процеси декомунізації. Зокрема, у Києві на монументі "Батьківщина-Мати" замінили герб СРСР на тризуб на її щиті.

Проте частину експозиції Алеї міст-героїв з написом "москва" так і не прибрали, лише завісили маскувальною сіткою. Ролик завірусився в мережі "тік-ток".

Відео викликало обурення серед користувачів, його розцінили як зраду, адже "Батьківщину-Мати" вже декомунізували. Однак, досі не було прийнято остаточного рішення щодо демонтажу "москви" на Алеї міст-героїв. У Міністерстві культури України про це не говорили.

Судячи з коментарів, то хтось сам візьметься за демонтаж цих літер.

Нагадуємо, після оновлення монумента "Батьківщина-Мати", 19 жовтня минуло року відкрили для відвідувачів територію Національного музею історії України у Другій світовій війні. Наступного дня відбулося відкриття головного корпусу музею.

Раніше "Телеграф" писав, що ще один пам'ятник радянської епохи відходить у минуле. У Києві демонтували пам’ятник Миколі Щорсу, який розташовувався у центрі столиці на перехресті вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка.