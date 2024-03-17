Водіям на замітку: у Києві 18-20 березня частково перекриють кілька доріг — карта

Важлива інформація для автомобілістів

На початку робочого тижня працівники "Київавтодору" проводитимуть ремонтні роботи на кількох ділянках дорожнього полотна у Голосіївському районі. Автомобілістів попереджають про часткове обмеження руху транспорту.

Про це повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор", йдеться на офіційному порталі столиці. Водіям варто врахувати цю інформацію та по можливості змінити маршрут, щоб уникнути величезних заторів.

У Голосіївському районі частково перекриють дороги

З понеділка по середу в період з 12:00 до 17:00 відбуватиметься ремонт вулично-дорожньої мережі одразу на кількох ділянках. Через це тимчасово обмежать рух транспорту такими вулицями:

Набережно-Корчуватська;

Покільська;

Новопирогівська;

Набережно-Печерська дорога.

Набережно-Корчуватська вулиця

Покільська вулиця

Новопирогівська вулиця

Набережно-Печерська дорога

На Столичному шосе 18-19 березня дорожники розчищатимуть розділову смугу від піскомета. Ці роботи проводитимуться з 8:00 до 17:00. Рух транспорту обмежать лише по лівій смузі.

Ремонтні роботи у столиці проводяться не лише навесні, а й у холодну пору року. Чимало українців вважають, що це зайва трата часу й грошей. Але гендиректор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко розповів про важливість своєчасного ремонту доріг, особливо восени та взимку. Вони швидше руйнуються при перепадах температур та підвищеної вологості, тому потрібно їх регулярно "латати".

Зазначимо, що "Київатодор" потрапив у скандал навколо реконструкції Дігтярівського шляхопроводу. Журналісти проєкту "Наші гроші" виявили у кошторисі факти завищення вартості будівельних матеріалів. Цікаво, що документ не зареєстровано на порталі "Прозорро".

Раніше "Телеграф" писав, у якому стані міст Метро у Києві. Подробицями запланованих робіт поділився Федоренко.