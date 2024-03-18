Киевляне против "Москвы": в сети завирусилось видео с ненавистными буквами

Надпись завесили маскировочной сеткой

После начала полномасштабной войны России против Украины в украинском обществе активизировались процессы декоммунизации. В частности, в Киеве на монументе "Батькивщина-Мать" заменили герб СССР трезубцем на ее щите.

Однако часть экспозиции Аллеи городов-героев с надписью "москва" так и не убрали, только завесили маскировочной сеткой. Ролик завирусился в сети "тик-ток".

Видео вызвало возмущение среди пользователей, его расценили как измену, ведь "Родину-Мать" уже декоммунизировали. Однако до сих пор не было принято окончательное решение о демонтаже "москвы" на Аллее городов-героев. В Министерстве культуры Украины об этом не говорили.

Судя по комментариям, кто-то сам возьмется за демонтаж этих букв.

Напомним, после обновления монумента "Батькивщина-Мать",19 октября прошлого года была открыта для посетителей территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. На следующий день состоялось открытие главного корпуса музея.

Ранее "Телеграф" писал, что еще один памятник советской эпохи уходит в прошлое. В Киеве был демонтирован памятник Николаю Щорсу, который располагался в центре столицы на перекрестке улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.