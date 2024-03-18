Чи подорожчав долар за вихідні: курс валют на 18 березня в Києві

Євро не змінився в ціні

Минуло тижня курс долара та інших валют постійно змінювався, як і прогнозували експерти. Цей тиждень теж починається із коливань.

Різниця не дуже помітна — іноземна валюта подорожчала на 10-12 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 18 березня, Національний банк України встановив офіційний курс наступним чином:

Долар США (USD): 38,79 грн

Євро (EUR): 42,24 грн

Злотий (PLN): 9,83 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,46 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,96 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 38,88 грн

Євро (EUR): 42,56 грн

Злотий (PLN): 9,89 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,50

Швейцарський франк (CHF): 43,99 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на десяток копійок.

Купівля: 38,82 грн

Продаж: 38,93 грн

Раніше "Телеграф" писав, що буде з доларом до кінця 2024 року. Наприкінці цього року американська валюта може значно подорожчати.