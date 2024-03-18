Чи подорожчав долар за вихідні: курс валют на 18 березня в Києві
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Євро не змінився в ціні
Минуло тижня курс долара та інших валют постійно змінювався, як і прогнозували експерти. Цей тиждень теж починається із коливань.
Різниця не дуже помітна — іноземна валюта подорожчала на 10-12 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 18 березня, Національний банк України встановив офіційний курс наступним чином:
Долар США (USD): 38,79 грн
Євро (EUR): 42,24 грн
Злотий (PLN): 9,83 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,46 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,96 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 38,88 грн
Євро (EUR): 42,56 грн
Злотий (PLN): 9,89 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,50
Швейцарський франк (CHF): 43,99 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на десяток копійок.
Купівля: 38,82 грн
Продаж: 38,93 грн
Раніше "Телеграф" писав, що буде з доларом до кінця 2024 року. Наприкінці цього року американська валюта може значно подорожчати.