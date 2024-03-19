Долар знову підскочив: курс валют на 19 березня в Києві
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Євро піднявся в ціні на 20 копійок
Останній місяць курс долара постійно коливався в межах 38-39 гривень. За минулу добу американська валюта перевалила за 39 гривень.
"Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 19 березня, Національний банк України встановив офіційний курс наступним чином:
Долар США (USD): 38,97 грн
Євро (EUR): 42,44 грн
Злотий (PLN): 9,84 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,63 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,09 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,08 грн
Євро (EUR): 42,76 грн
Злотий (PLN): 9,80 грн
Фунт стерлінгів (GBP): 49,65
Швейцарський франк (CHF): 43,95 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на 20 копійок.
Купівля: 39,01 грн
Продаж: 39,15 грн
На думку економічного експерта Олега Пендзіна, курс долара повинен стабілізуватися, якщо в Україну надійде обіцяна фінансова допомога.
Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара далі. Чому українці масово скуповують валюту.