Долар знову підскочив: курс валют на 19 березня в Києві

Євро піднявся в ціні на 20 копійок

Останній місяць курс долара постійно коливався в межах 38-39 гривень. За минулу добу американська валюта перевалила за 39 гривень.

"Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 19 березня, Національний банк України встановив офіційний курс наступним чином:

Долар США (USD): 38,97 грн

Євро (EUR): 42,44 грн

Злотий (PLN): 9,84 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,63 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,09 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,08 грн

Євро (EUR): 42,76 грн

Злотий (PLN): 9,80 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 49,65

Швейцарський франк (CHF): 43,95 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на 20 копійок.

Купівля: 39,01 грн

Продаж: 39,15 грн

На думку економічного експерта Олега Пендзіна, курс долара повинен стабілізуватися, якщо в Україну надійде обіцяна фінансова допомога.

Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара далі. Чому українці масово скуповують валюту.