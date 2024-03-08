У Києві нічим дихати: на Лівому березі мешканців просять не відчиняти вікна

Радіаційний фон не перевищує норму

У столиці України зафіксовано різке погіршення якості повітря. Згідно з даними моніторингу, станом на ранок 8 березня у Києві спостерігається високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній – на правому.

Це може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

На лівому березі індекс якості повітря (AQI) сягає 151, що відповідає категорії "небезпечний". Найвищий показник AQI на Харківському масиві — 161.

Вулиця Архітектора Вербицького

На правому березі AQI в середньому становить 116, що відповідає категорії "помірно забруднене". Але на вулиці Миколи Шепелєва рівень забруднення повітря становить 161.

Шкідливий рівень

До поліпшення ситуації зі станом повітря мешканцям лівого берега рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У повідомленні зазначається, що радіаційний фон в Києві в нормі.

Раніше "Телеграф" писав, де у Києві найвища радіація. Найнижчі показники зафіксовані в "спальних" районах, а найвищі — біля водойм.