Загроза обстрілів і проникнення ДРГ: військова влада Києва зробила тривожну заяву

Були прийняті важливі рішення

У четвер, 28 березня, відбулося невідкладне засідання Ради оборони міста Києва щодо забезпечення безпеки у столиці. Приводом засідання Ради Оборони стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з коротким часом прильоту. Про це розповіли в пресслужбі КМВА.

Крім того не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Враховуючи цю інформацію, Рада Оборони Києва ухвалила наступні рішення:

Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

Зазначається, що окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

Киян при цьому просять зберігати спокій та не панікувати.

"Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтеся правил безпеки – не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Бережіть себе", — підкреслив начальник КМВА Сергій Попко

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