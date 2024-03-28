Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: военные власти Киева сделали тревожное заявление

Были приняты важные решения

В четверг, 28 марта, состоялось неотложное заседание Совета обороны города Киева по обеспечению безопасности в столице. Поводом заседания Совета стали последние заявления руководства страны-агрессора о намерениях увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева в частности.

Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с коротким временем прилета. Об этом рассказали в пресс-службе КГВА.

Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице.

Учитывая эту информацию, Совет обороны Киева принял следующие решения:

Безотлагательно проработать вопрос о проведении в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение многочисленного количества людей.

Пересмотреть нормативно-распорядительные документы по жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

Всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить принятие всех необходимых мер, способствующих безопасности граждан Киева.

Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

Отмечается, что отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации направленной на дестабилизацию ситуации в столице.

Киевлян при этом просят сохранять спокойствие и не паниковать.

"Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены. Придерживайтесь правил безопасности — не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Берегите себя", — подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как киевлян обманывают на платежках за отопление. Как оказалось, незаконная переплата может составлять несколько тысяч гривен за отопительный сезон только с одной квартиры.