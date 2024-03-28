У Києві може бути гучно: городян закликають зберігати спокій

Не панікуйте та зберігайте самоконтроль

У четвер, 28 березня, у Дарницькому районі Києва може бути гучно. Зазначається, що це українські сапери проводитимуть планові вибухові роботи.

Громадян просять зберігати спокій та не піддаватися паніці. Про це повідомили у пресслужбі Дарницької РДА.

Так, у Дарницькому районі Києва військові спеціалісти проводитимуть планові заходи. Мешканців та гостей столиці просять зберігати спокій та не піддаватися паніці.

Дуже важливо у надзвичайних ситуаціях зберігати самоконтроль та діяти адекватно обстановці. Довіряйте лише офіційним джерелам і при необхідності терміново вирушати в укриття.

"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військова влада Києва зробила тривожну заяву з приводу можливого проникнення на територію столиці ворожих ДРГ. Говорить про серйозність цієї заяви те, що з цього приводу було проведено невідкладне засідання Ради оборони міста Києва.