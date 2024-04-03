Тепло не порадує киян: прогноз погоди у Києві

Завтра у місті буде досить вітряно

Сьогодні, 3 квітня, у Києві вирують сильні-міцні вітри, також очікується короткочасний невеликий дощ. Завтра, 4 квітня, у столиці очікується найхолодніший день.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Синоптики прогнозують уночі місцями дрібний дощ, вдень без опадів.

Температура повітря вночі впаде до +7°…+5°, вдень стовпчики термометра підіймуться до +9°…+11°. У цей день у столиці буде досить вітряно. Вітер північно-західний, швидкість поривів 7-12 м/с.

Карта погоди на 4 квітня

Наступної ночі температура повітря впаде до +2°…0°. Потім знову прийде тепло. На вихідних стовпчики термометра підіймуться до 18 градусів тепла.

На кінець робочого тижня очікуються невеличкі опади. Сила вітрів не перевищуватиме 10 м/с.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві та області було оголошено штормове попередження. Мешканців та гостей столиці попереджають про небезпечні метеорологічні явища — у регіоні оголошено І рівень небезпеки.