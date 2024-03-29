Скандал навколо новобудови у Броварах: деякі райони міста може залити водою

Комісія неодноразово намагалася потрапити на територію житлового кварталу

У Броварах на Київщині спалахнув скандал навколо забудови ЖК "Скандія". Журналістів не допустили на засідання робочої групи, створеної для вирішення питання ймовірного підтоплення старої частини Броварів.

Причиною затоплення можуть бути захаращення водовідвідних каналів на території ЖК. Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Трибуна — Бровари".

Минулого разу не допустили комісію на територію житлового кварталу.

Робоча група, створена для контролю за діяльністю забудовника, не може потрапити до водовідвідних каналів, які, ймовірно, перебувають у захаращеному стані. За словами членів комісії, їм вже кілька разів відмовляли у доступі до каналів.

Комісія біля території забудови

З чого все почалося

На місці ЖК колись було озеро "Світловщина" – найнижча точка міста, куди стікала вода з усіх районів. Згодом озеро перетворилося на болото, яке забудовник засипав.

Старожили та активісти попереджали владу міста, що забудова цієї території створить перешкоди для природного відтоку води.

Попри застереження, будівництво ЖК "Скандія" тривало. Міська влада та забудовник нібито знайшли вихід із ситуації: ще до початку забудови вони підписали меморандум, який зобовʼязував забудовника понизити рівень ґрунтових вод на 2,5 метри. Однак наразі, зобовʼязання меморандуму не виконані повністю.

На фото, зроблені активістами, видно, що до початку будівництва ЖК на цій території існували гідрорегулятивні канали. Вони збирали воду з найнижчої точки Броварів і переправляли її за залізницю.

Канали на території житлового кварталу

Наразі ж канали захаращені, що не дає їм виконувати свою функцію.

Стан гідрорегулятивних каналів

Активісти постійно наголошували владі міста на необхідності вжити заходів, адже без належного відтоку води старий центр міста ризикує опинитися підтопленим. Лише на початку 2024 року, після численних звернень, чиновники нарешті створили робочу групу для перевірки стану водовідвідного каналу. Однак, коли члени комісії приїхали до житлового кварталу, їм не надали доступ до території, де розташовані канали.

Робочу групу не пустили до каналів

Пізніше робоча група знову приїхала на територію забудови з необхідними дозволами, щоб обстежити водовідвідні канали. І знову комісію не пустили за паркан.

Начальник відділу з питань екології та природокористування Броварської міськради Юрій Жимайлов, застерігає, що без розчищення гідрорегулятивних каналів деякі райони міста може підтопити.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві забудовники руйнують підвали палацу останнього гетьмана Війська Запорізького. Вже знищено склепіння підземного ярусу.