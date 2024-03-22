Не пропустили швидку чи поліцію з маячками - станете пішоходом, і надовго: у Раді готують новий законопроєкт

Депутати хочуть посилити

Нардепи мають на меті посилити відповідальність за ненадання переваги у русі тим транспортним засобам, які мають право на це. Йдеться про авто швидкої, поліції, пожежної служби тощо.

Про це йдеться у законопроєкті Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його уже зареєстрували у Верховній Раді. Наразі законопроєкт направили на розгляд Комітету.

Як каратимуть за це порушення

Згідно з законопроєктом, за ненадання переваги у русі транспорту, який має на це право, можна отримати штраф у розмірі від 1700 до 2550 гривень. Також таких водіїв позбавлятимуть водійського посвідчення на термін від 6 місяців до 1 року.

А якщо це порушення могло спричинити або таки спричинило загрозу життю і здоров’ю людей, то штраф буде більшим — від 3400 до 5100 грн. Також у такому випадку позбавлятимуть права керувати авто уже від 5 до 10 років. Тобто, якщо ви не пропустили швидку, яка везла хворого пацієнта до лікарні або спішила на виклик, то вас можуть оштрафувати на суму до 5100 або позбавити водійського посвідчення на 10 років.

Який транспорт потрібно пропускати:

аварійно-рятувальні служби;

швидка медична допомога;

пожежна служба;

поліція (з увімкненими світловими або звуковими пристроями);

транспорт, що перевозить групу дітей.

Також ця норма застосовуватиметься і через зупинку на смузі для маршрутних транспортних засобів, чи якщо ваше авто створює перешкоди дорожньому руху через порушення правил зупинки чи стоянки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді підготували нові штрафи за порушення ПДР. У ньому пропонують карати водіїв за перевищення середньої швидкості руху.