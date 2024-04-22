От 30 гривен до 3500: где купить паску в Киеве

Можно приобрести онлайн

Пасхальные праздники уже на пороге, а значит, самое время позаботиться о главном праздничном блюде – паске. Ее можно испечь собственноручно, но если у вас нет времени, не беда! В Киеве есть множество магазинов и пекарен, где можно купить паску.

"Телеграф" рассказывает, где можно приобрести пасхальный кекс и по каким ценам. Их можно приобрести как онлайн, так и офлайн.

В супермаркетах

В "Сильпо" цены стартуют от 29.99 грн за паску 100 граммов. За пасхальный кекс весом 300 грамм придется отдать 74.99 грн.

Пол килограммовая паска стоит 99 грн.

Кекс премиум качества стоит от 119 грн за 245 граммов. Немного больше – 345 граммов стоит 149 грн. Есть паска и по 474 грн.

Также в деликатес-маркете "Le Silpo" продают элитный пасхальный кекс за 3499 гривен. Его производит сицилийская компания Fiasconaro по коллаборации с всемирно известным люксовым брендом Dolce & Gabbana.

В "Новусе" тоже можно найти паску по доступным ценам. 100-граммовая стоит 29,99 грн, 200-граммовая 49.99 грн. Пасхальный кекс весом 550 граммов можно купить за 149 грн.

Импортные пасхальные кексы стоят от 159 грн за 100 граммов. 500-граммовую паску можно приобрести за 249 грн, килограммовую за 549 грн.

В пекарнях

В "Киевхлеб" цены стартуют от 54,42 грн за 300-граммовый пасхальный кекс. 450-граммовый стоит 78,72 грн.

Также можно приобрести творожный кекс весом 550 граммов за 172,8 грн.

Килограммовая паска стоит 399 грн.

900-граммовый набор кексов можно приобрести за 338,4 грн.

В "Семейной пекарне" маленькая паска стоит 55 грн, большоя 75 грн. С сыром маленькую паску можно купить за 60 грн. С шоколадным вкусом также за 60 грн.

В кондитерских

В "Atelier Box" (просп. Берестейский, 151) 250-граммовую паску предлагают за 160 грн. 500-граммовая стоит 320 грн. За пасхальный кекс весом 900 грамм придется отдать 530 грн.

Также есть безглютеновые паски стоимостью 870 грн за 900 граммов и пасхальный торт за 1200 грн.

Кондитерский дом "Калина" (ул. Князов Острожских, 29а) продает паску от 450 грн за 300 грамм, 690 грн за 600 грамм и 990 грн за 900 грамм.

Паски с разными вкусами и оформлениями. Творожные кексы весом 1 кг за 950 грн.

Также можно заказать пасхальный кекс в "Кулдоме" (бул. Леси Украинки, 20/22). Цены там стартуют от 200 грн за 450 граммов. Паска весом 650 граммов стоит 255 грн. 850-граммовую предлагают за 350 грн.

Сырный кекс стоит 320 грн за 300 граммов, килограммовый – 800 грн. Еще есть паски с разными вкусами и ценами.

Это лишь несколько из множества вариантов, где можно купить паску в Киеве. Выбор зависит от ваших вкусов и бюджета.

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