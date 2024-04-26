Ціни невблаганно повзуть угору: скільки коштують квартири в новобудовах Києва

Найдорожчі квартири в столиці традиційно продаються в Печерському районі

У Києві продовжує спостерігатись стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, і вторинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.

Загалом ціна на квартиру в столичній новобудові залежить від району, кількості кімнат і рівня комфортабельності самого будинку. Докладніше про стан первинного ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Так, у квітні 2024 року відзначається відчутне зростання цін на квартири в новобудовах. На даний момент, за квадратний метр у новобудові просять в середньому 49 300 гривень.

Для розуміння у березні-квітні 2023 року забудовники просили 48 000 гривень за м².

Ціни на первинці повзуть у гору

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир як у преміум сегменті, так і в "економ-класі".

Наприклад, за квадратний метр у новобудові класу "преміум" доведеться віддати 119 200 гривень. Метр квадратний у новобудовах бізнес-класу коштує 68 800 гривень, у "комфорті" — 40 800 гривень та в "економі" — 38 700 гривень.

Ціни на первинці стабільно прагнуть вгору

Найдорожчі квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 87 300 гривень, у Шевченківському районі — 60 900 гривень, у Подільському районі — 58 500 гривень, а в Голосіївському — 50 200 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані у Дарницькому ( 38 600 гривень ) та Деснянському ( 39 300 гривень ) районах Києва.

Приміром, ще у березні 2024 року за метр квадратний у новобудові Печерського району просили 85 900 гривень, тобто ціна підскочила відразу на 1 400 гривень.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які квартири можна орендувати у передмісті Києва. У гонитві за більш доступними варіанти багато хто готовий винаймати житло на околицях столиці, проте знайти нормальні варіанти — це справа не з легких.