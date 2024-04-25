На Львівщині на пункті прийому металобрухту пролунав вибух: є загиблі та поранені

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

У середу, 24 квітня, у селі Старий Яр Яворівського району Львівської області стався вибух на пункті прийому металобрухту. Внаслідок інциденту загинуло двоє осіб.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини. Там зазначили, що внаслідок інциденту ще одна жінка отримала тілесні ушкодження і зараз перебуває у лікарні.

Як попередньо встановили правоохоронці, 24 квітня 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр. Під час зважування металу відбувся вибух, внаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала з загиблим, отримала чисельні травми і зараз перебуває у лікарні.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Як пише видання ZAXID.NET, у Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги розповіли, що 58-річну постраждалу з термічними опіками обличчя, усіх кінцівок та множинними ранами по тілу доправили бригадою медицини катастроф у львівську лікарню святого Пантелеймона.

Старий Яр на мапі

Нагадаємо, у лісі поблизу села Колпитів Володимирського району Волинської області знайшли тіла трьох місцевих жителів. Трагедія сталася 14 березня.