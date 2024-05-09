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"Нам страшно, що ми можемо бути наступними": у Києві друзі вбитого підлітка на фунікулері зібралися на мітинг (відео)

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Вбивство неповнолітнього на київському фунікулері
Вбивство неповнолітнього на київському фунікулері. Фото Колаж "Телеграфу"

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

У четвер, 9 травня, біля будівлі Печерського районного суду Києва люди зібралися на мітинг. Його організували друзі 16-річного Максима Матерухін, якого вбили 7 квітня на фунікулері.

Підлітки вимагають, щоб підозрюваного покарали на максимальний термін, передбачений законодавством за вбивство. Про це повідомляє портал "Новини.LIVE".

Хлопці та дівчата, які вийшли на мітинг, тримали в руках плакати з гаслами: "Нам страшно, що ми можемо бути наступними", "Правозахисникам можна вбивати?", "За Максима — максимум", "Вбивство дитини — це не випадковість", "Вбив майбутнє країни".

Нагадуємо, ДБР завершило досудове розслідування вбивства неповнолітнього Максима Матерухіна на станції фунікулера. Слідство перекваліфікувало затриманому підозру на ч. 2 ст. 115 КК України — позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів. Співробітнику УДО, який вбив підлітка, загрожує довічне ув'язнення.

У ДБР зазначають, що затриманий Артем Косов відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

Раніше "Телеграф" писав, що з'явилося шокуюче відео з фунікулера в Києві. На записі зафіксовано момент вбивства 16-річного підлітка, на якого напав 30-річний співробітник УДО.

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#Мітинг #Новини Києва #Вбивство підлітка #Співробітники УДО #Вбивство на фунікулері