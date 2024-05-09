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"Нам страшно, что мы можем быть следующими": в Киеве друзья убитого подростка на фуникулере собрались на митинг (видео)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
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Убийство несовершеннолетнего на киевском фуникулере Новость обновлена 09 мая 2024, 12:35
Убийство несовершеннолетнего на киевском фуникулере. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

В четверг, 9 мая, у здания Печерского районного суда Киева люди собрались на митинг. Его организовали друзья 16-летнего Максима Матерухина, которого убили 7 апреля на фуникулере.

Подростки требуют, чтобы подозреваемый был наказан на максимальный срок, предусмотренный законодательством за убийство. Об этом сообщает портал "Новости.LIVE".

Парни и девушки, которые вышли на митинг, держали в руках плакаты с лозунгами: "Нам страшно, что мы можем быть следующими", "Правозащитникам можно убивать?", "За Максима — максимум", "Убийство ребенка — это не случайность", "Убил будущее страны".

Напомним, ДБР завершило досудебное расследование убийства несовершеннолетнего Максима Матерухина на станции фуникулера. Следствие переквалифицировало задержанному подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины — лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам. Сотруднику УГО, который убил подростка, грозит пожизненное заключение.

В ДБР отмечают, что задержанный Артем Косов сразу был отстранен от исполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

Ранее "Телеграф" писал, что появилось шокирующее видео с фуникулера в Киеве. На записи зафиксирован момент убийства 16-летнего подростка, на которого напал 30-летний сотрудник УГО.

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