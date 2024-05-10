За добу від 300 гривень: недорогі квартири в Києві

Можна орендувати житло погодинно

Вартість оренди квартир у Києві почала зростати, не дивлячись на це, помешкання на добу можна зняти недорого. На сайтах розміщено сотні оголошень про подобову оренду житла в столиці.

"Телеграф" розгляну варіанти місця ночівлі не за всі гроші світу. Ціни залежать від стану квартири та району, в якому вона знаходиться.

Скромну 1-кімнатну квартиру здають погодинно і подобово на Оболоні. У помешканні є двоспальне ліжко, диван, пральна машина, холодильник та все інше для комфортної ночівлі.

Вартість доби в цій квартирі складає 300 гривень. Однак автор оголошення зазначає, що ціна залежить від дня тижня, часу заселення та багатьох інших факторів.

Наступна пропозиція коштує за ніч 350 гривень. Знаходиться невеличка квартира неподалік від центрального залізничного вокзалу.

Є двоспальне ліжко, а також можна доставити ще одне спальне місце. Можлива погодинна оренда.

Недорого пропонують 2-кімнатну квартиру в пішій доступності до станцій метро "Мінська" і "Оболонь". За добу просять 350 гривень.

Автор оголошення вказує, що житло укомплектоване меблями, побутовою технікою, є постільна білизна та посуд. Плюс цієї квартири, що воно достатнього велика і може прийняти багато людей.

Невеличкі, але затишні квартирки пропонують біля станцій метро "Берестейська" і "Шулявська". Автор оголошення вказує, що житло компактне, але обладнане всіма необхідними меблями та технікою для комфортного проживання. ідеальний варіант для двох.

Вартість за ніч починається від 500 гривень. Можлива оренда погодинно.

Наступна пропозиція знаходиться у Голосіївському районі столиці, неподалік проспект Науки. За добу прийдеться віддати 500 гривень.

У квартирі є два спальних місця, а також інтернет, телевізор, постільна білизна, рушники та інше. Можливо орендувати погодинно.

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