За сутки от 300 гривен: недорогие квартиры в Киеве

Можно арендовать жилье почасово

Стоимость аренды квартир в Киеве начала расти, несмотря на это, жилье на сутки можно снять недорого. На сайтах размещены сотни объявлений о посуточной аренде квартир в столице.

"Телеграф" рассмотрю варианты места ночлега не за все деньги мира. Цены зависят от состояния квартиры и района, где она находится.

Скромную 1-комнатную квартиру сдают почасово и посуточно на Оболони. В помещении есть двуспальная кровать, диван, стиральная машина, холодильник и все остальное для комфортного отдыха.

Стоимость суток в квартире составляет 300 гривен. Однако автор объявления отмечает, что цена зависит от дня недели, времени заселения и многих других факторов.

Следующее предложение стоит за ночь 350 гривен. Находится небольшая квартира вблизи центрального железнодорожного вокзала.

Есть двуспальная кровать, а также можно доставить еще одно спальное место. Возможна почасовая аренда.

Недорого предлагают 2-комнатную квартиру в пешей доступности к станциям метро "Минская" и "Оболонь". За сутки просят 350 гривен.

Автор объявления указывает, что жилье укомплектовано мебелью, бытовой техникой, есть постельное белье и посуда. Плюс этой квартиры, что она достаточно велика и может принять много людей.

Небольшие, но уютные квартирки предлагают у станций метро "Берестейская" и "Шулявская". Автор объявления указывает, что жилье компактное, но оборудовано всей необходимой мебелью и техникой для комфортного проживания. Идеальный вариант для двоих.

Цена за ночь начинается от 500 гривен. Возможна аренда почасово.

Следующее предложение находится в Голосеевском районе столицы, недалеко от проспекта Науки. За сутки придется отдать 500 гривен.

В квартире есть два спальных места, а также интернет, телевизор, постельное белье, полотенца и прочее. Возможно арендовать почасово.

Ранее "Телеграф" писал, где в центре Киева можно переночевать за 130 гривен. ТОП-5 хостелов столицы.