Вирішальний бій за київські мільярди: за що голосували депутати на засіданні Бюджетної комісії

Чиновники розглядали скандальні питання

У вівторок, 14 травня, відбулося засідання Бюджетної комісії Київської міської ради. Інтригуючим було питання про розгляд листа від Керуючої компанії Деснянського району з проханням дозволити їм перерозподілити зекономлені кошти та, серед іншого, закупити два подрібнювачі деревини.

Більшість депутатів Київради проголосували "за". Про це повідомляє портал "Хрещатик 36".

За обидва агрегати готові заплатити 1 227 000 гривень. Тим часом на сайті найпопулярнішого українського виробника вартість максимально потужного автономного подрібнювача з усім обладнанням і причепом становить 475 000 грн. Без причепа – 415 000 грн.

Ціна подрібнювача, що працює від трактора, складає лише 255 000 гривень.

Також Київради розглянула проєкт "Про деякі питання використання майна, що належить до комунальної власності територіального товариства міста Києва та перебуває у володінні та користуванні приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"". Тобто, ліквідація ПАТ "Київводоканал" і створення на його базі нового комунального підприємства зі статутним капіталом 1,5 млрд грн.

При цьому автор ініціативи зазначив, що новостворене КП навряд чи працюватиме краще, ніж діюче АТ. Але на нього буде легше просити грошей від міжнародних донорів.

У результаті проєкт був прийнятий. 16 голосів "за" створення КП.

Розглядалося питання і про проєкт рішення Київради "Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу "Київтеплоенерго"". Але не вдалося також створити робочу групу для з'ясування, куди поділися кошти після останнього збільшення статутного фонду КП "Київтеплоенерго".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затвердять нових присяжних одразу у кількох районних судах. Усі кандидатури були ретельно відібрані та пройшли перевірку.