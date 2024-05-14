Решающее сражение за киевские миллиарды: за что голосовали депутаты на заседании Бюджетной комиссии

Чиновники рассматривали скандальные вопросы

Во вторник, 14 мая, прошло заседание Бюджетной комиссии Киевской городской рады. Интригующим был вопрос о рассмотрении письма Управляющей компании Деснянского района с просьбой разрешить им перераспределить сэкономленные средства и, среди прочего, закупить два измельчителя древесины.

Большинство депутатов Киеврады проголосовали "за". Об этом сообщает портал "Крещатик 36".

За оба агрегата готовы заплатить 1227000 гривен. Между тем, на сайте самого популярного украинского производителя стоимость максимально мощного автономного измельчителя со всем оборудованием и прицепом составляет 475 000 грн. Без прицепа – 415000 грн.

Цена измельчителя, работающего от трактора, составляет всего 255 000 гривен.

Также Киеврада рассмотрел проект "О некоторых вопросах использования имущества, принадлежащего к коммунальной собственности территориального общества города Киева и находится во владении и пользовании частного акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал"". То есть, ликвидация ПАО "Киевводоканал" и создание на его базе нового коммунального предприятия с уставным капиталом 1,5 млрд. грн.

При этом автор инициативы отметил, вновь КП вряд ли будет работать лучше, чем действующее АО. Но ему будет легче просить денег от международных доноров.

В результате проект был принят. 16 голосов "за" создание КП.

Рассматривался вопрос и о проекте решения Киеврады "Об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия исполнительного органа "Киевтеплоэнерго"". Но не удалось создать рабочую группу для уяснения, куда делись средства после последнего увеличения уставного фонда КП "Киевтеплоэнерго".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве утвердят новых присяжных сразу в нескольких районных судах. Все кандидатуры были тщательно отобраны и прошли проверку.