Сукні, вінки з квітами та прапори України: як у Києві проходить День вишиванки (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Важливий день для кожного українця
У четвер, 16 травня, жителі та гості Києва відзначають День вишиванки – традиційне свято, яке присвячене українському національному костюму. Цього дня дорослі та діти масово вбираються у свої вишиванки та виходять на вулиці столиці.
Кияни продемонстрували красу національного одягу кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову, який прогулявся столицею та зробив серію яскравих знімків.
День вишиванки в Україні відзначається щороку в третій четверг травня. Тому дата свята, залежно від календаря, завжди є різною. У 2024 році День вишиванки припав на 16 травня.
Цього дня на вулицях столиці можна зустріти безліч людей у стильних вишиванках та барвистих вінках, а також у сукнях та костюмах із традиційними українськими орнаментами. Кияни беруть із собою прапори України, фотографуються, роблять селфі та транслюють позитивний настрій.
До об’єктиву нашого кореспондента на одній із київських вулиць потрапила неймовірно красива дівчина у сукні темно-зеленого кольору, яка була прикрашена традиційною українською вишивкою.
Киянка із задоволенням позувала і виглядала просто надзвичайно:
Також знімок у вишиванці опублікував і мер Києва Віталій Кличко, який зробив селфі біля стін КМДА.
"Київ сьогодні такий гарний — своїми людьми, одягненими в вишиванки, усмішками і оптимізмом. Ми єдині і згуртовані в своїй любові до України, ми поважаємо свої традиції, пишаємося своєю ідентичністю. І вже третій рік бʼємося за свою волю і державність. Тому жоден варвар нас не підкорить!", — підписав знімок Кличко.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що їв і скільки витратив Блінкен у київських закладах. За один вечір американський дипломат встиг відвідати три цікаві точки у столиці.