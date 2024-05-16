Сукні, вінки з квітами та прапори України: як у Києві проходить День вишиванки (фоторепортаж)

Важливий день для кожного українця

У четвер, 16 травня, жителі та гості Києва відзначають День вишиванки – традиційне свято, яке присвячене українському національному костюму. Цього дня дорослі та діти масово вбираються у свої вишиванки та виходять на вулиці столиці.

Кияни продемонстрували красу національного одягу кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову, який прогулявся столицею та зробив серію яскравих знімків.

День вишиванки в Україні відзначається щороку в третій четверг травня. Тому дата свята, залежно від календаря, завжди є різною. У 2024 році День вишиванки припав на 16 травня.

Цього дня на вулицях столиці можна зустріти безліч людей у стильних вишиванках та барвистих вінках, а також у сукнях та костюмах із традиційними українськими орнаментами. Кияни беруть із собою прапори України, фотографуються, роблять селфі та транслюють позитивний настрій.

Дівчина у стильній чорній вишиванці

Вишиванка всім і кожному личить

Майбутнє України

Діти у вишиванках виглядають просто чудово

До об’єктиву нашого кореспондента на одній із київських вулиць потрапила неймовірно красива дівчина у сукні темно-зеленого кольору, яка була прикрашена традиційною українською вишивкою.

Киянка із задоволенням позувала і виглядала просто надзвичайно:

Красива дівчина в красивій сукні

Неймовірна сукня-вишиванка

Дівчина виглядає стильно та витончено

Також знімок у вишиванці опублікував і мер Києва Віталій Кличко, який зробив селфі біля стін КМДА.

"Київ сьогодні такий гарний — своїми людьми, одягненими в вишиванки, усмішками і оптимізмом. Ми єдині і згуртовані в своїй любові до України, ми поважаємо свої традиції, пишаємося своєю ідентичністю. І вже третій рік бʼємося за свою волю і державність. Тому жоден варвар нас не підкорить!", — підписав знімок Кличко.

Кличко у вишиванці

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що їв і скільки витратив Блінкен у київських закладах. За один вечір американський дипломат встиг відвідати три цікаві точки у столиці.