У Києві водій Tesla збив на переході дівчину: постраждала у тяжкому стані (фото)

Очевидці викликали "швидку" та поліцію

У четвер, 16 травня, у Печерському районі Києва сталася ДТП із постраждалими — водій Tesla збив на пішохідному переході дівчину. Постраждала отримала різні травми та у тяжкому стані була доставлена до лікарні.

На місці події працювали правоохоронці та медики. Про це розповіли очевидці у київському Телеграм-каналі "ДТП Київ".

Так, на Бульварі Лесі Українки у Подільському районі Києва водій електромобіля Tesla збив на "зебрі" дівчину-пішохода. Постраждала отримала травми різного ступеня важкості та залишилася лежати на проїжджій частині.

Медики, які прибули на виклик, екстрено госпіталізували дівчину до медустанови. Її стан, за словами очевидців, оцінюється як тяжкий.

Дівчина отримала серйозні травми

Повідомляється, що водій Tesla їхав на великій швидкості смугою призначеною для громадського транспорту. Чоловік не встиг загальмувати і збив дівчину.

Також наголошується на тому, що автомобіль має "дніпропетровські номери".

Місце аварії

На місці аварії працювали правоохоронці. Причини та обставини ДТП встановлюються.

За цим фактом проводиться розслідування. Подальшу долю горе-водія вирішить суд.

ДТП сталося на бульварі Лесі Українки, 7

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві п’яний водій на величезній швидкості врізався у відбійник і спробував прикинутися пасажиром. На щастя, на відрізку дороги, де сталася ДТП, були встановлені камери відеоспостереження — на кадрах чітко видно, хто саме сидів за кермом авто.