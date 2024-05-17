Куди піти на вихідних у Києві: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Куди піти у Києві у суботу, 18 травня

Концерт гурту "Артіш"

Коли: 18 травня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: від 150 гривень

Концерт гурту "Артіш"

Український рок-гурту "Артіш" запалить вас шаленим драйвом і підніме ваші ноги танцювати. Ви почуєте кавери на рок-хіти таких легендарних гуртів як Nazareth, Deep Purple, Shocking Blue, Scorpions, Queen, Led Zeppelin, The Beatles.

Також прозвучать пісні із легендарних фільмів Тарантіно, а ще найкращі пісні Володимира Івасюка. Приходьте на неймовірне шоу, яке ви тільки могли побачити від рок-гурту!

Вхід до гастрономічних залів (без концертної програми) вільний.

10 Stand up Коміків

Коли: 18 травня, початок о 19:30

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 300 гривень

10 Stand up Коміків

Цього вечора 10 молодих комиків виступатимуть по 6 хвилин і кожен з них поділиться з вами частиною свого життя за допомогою жартів. Коміки розповідають, як свої "топові" (перевірені) жарти, так і нові, котрі ви, можливо, почуєте першими.

На сцені: Богдан Богаченко, Ігнат Михайлюк, Андрій Бережко, Діма Носов, Паша Пінчук, Трандафілов Нікіта, Костя Ташаков, Євген Лещенко, Микита Скремінський та Ден Че.

Увага! Жарти без фільтрів — вік гостей: 18+.

Частина від зібраних грошей піде на ЗСУ.

Комедійна вистава Вистава "Жениха викликали, дівчата?"

Коли: 18 травня, початок о 18:00

Де: Дом Архитектора

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 7

Вартість: від 400 гривень

Комедійна вистава Вистава "Жениха викликали, дівчата?"

"Жениха викликали, дівчата?" — ця неймовірна комедія захопить вас із першої фрази.

Перед вами на сцені розгорнеться історія про двох сестер, які мешкають у просторій квартирі, де колись був веселий театральний гуртожиток. Одна з них і була акторкою, а друга — завжди була поруч. Тепер від колишнього богемного життя залишились спогади: вони самостійно лагодять несправні крани, занурюються в спогади про минуле…

Але раптом одній із сестер спадає на думку шалена ідея — видати свою молодшу сестру заміж. З цією метою вона замовляє нареченого… в шлюбній агенції. Життя починає пришвидшуватися і набуває зовсім інших фарб — тихі і спокійні дні пішли в небуття. Але все виявилось не так просто…

Rammstein Tribute

Коли: 18 травня, початок о 18:00

Де: Barbeer

Адреса: вул. Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Rammstein Tribute

Організатори запрошують всіх бажаючих на триб'ют культових Rammstein в Barbeer Music Pub.

"America", "Du Hast", "Ohne dich", "Mutter" та багато інших пісень у живому виконанні від головних "рамштайнів країни" — гурту Stahlherz.

Після концерту залишайтесь танцювати на потужній рок-дискотеці до 23:00.

Stand-up на Подолі

Коли: 18 травня, початок о 18:30

Де: Shatun Pub

Адреса: вул. Сагайдачного, 41

Вартість: від 200 гривень

Stand-up на Подолі

На гостей чекає превентивний удар гумору, так необхідний нам в цей час.

Лайн-ап: Олег Грюндік, Сергій Афонський, Артур Петров та Олексій Приймаченко.

Заклад знаходиться у підвальному приміщенні та є цілком безпечним для перебування і проведення заходів.

Вік гостей: 18+. Ненормативна лексика. Частина грошей йде на благодійність.

Вистава "Енеїда"

Коли: 18 травня, початок о 18:00

Де: Театр "Берегиня"

Адреса: вул. Миколайчука, 3-а

Вартість: 250 гривень

Вистава "Енеїда"

"Енеїда" — культова комедія для українців. Класичний твір в "Берегині" перетворили в гостросучасне, подекуди на грані фолу дійство з великою кількістю фольклорних пісень та сучасних танців.

Приходьте та отримуйте неймовірне задоволення від дійства, яке на вас чекає!

Комедійно-поведінкова терапія

Коли: 18 травня, початок о 18:00

Де: KVSK

Адреса: вул. Костянтинівська, 37-а

Вартість: 250 гривень

Комедійно-поведінкова терапія

Комедійно-поведінкова терапія — гумористичний захід, на якому комікі та кваліфікований психолог спілкуються з глядачами про різні актуальні проблеми і намагаються добряче над ними посміятись або реально вирішити.

Вирішувати ваші проблеми будуть:

Ксенія Алікіна — клінічна психологиня, сімейно-системна терапевтка в навчанні.

Катя Глініна — людина з комедійним розладом особистості.

Богдана Стаховська — мисливиця скібіді туалетами та зумерша за станом душі.

Валентин Перуз — професійний накрутчик, майстер спорту з тривоги.

Вистава "Три анекдоти на одну тему"

Коли: 18 травня, початок о 17:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 500 гривень

Вистава "Три анекдоти на одну тему"

В якості "анекдотів" про подружню зраду театр обрав три оповідання трьох відомих письменників: Панаса Мирного, Антона Чехова та Стефана Цвейга. Це "Лови", "Хористка" та "Страх". Усі ці оповідання тією чи іншою мірою розповідають про вічну тему людського життя — подружню невірність.

Сюжети в них різні, але, крім теми, об'єднані вони і спільними персонажами — двома кумедними "шпиками-детективами", які і стежать за недбайливими подружжями.

Підпільний Стендап

Коли: 18 травня, початок о 18:30

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний Стендап

На вас чекає вечір сміливої комедії від Підпільного Стендапу. Це відмінна можливість добряче посміятись та познайомитись зі стендапом, якщо ви ще не знайомі з цим жанром.

У цей вечір виступатимуть: Сергій Чирков, Женя Коротков, Юра Коломієць та Микита Трандафілов.

Важливо: 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

Денна вистава "Секс на пляжі — не тільки коктейль"

Коли: 18 травня, початок о 15:00

Де: Caribbean club

Адреса: вул. С. Петлюри, 4

Вартість: від 450 гривень

Денна вистава. Секс на пляжі - не тільки коктейль

Тихий, ледь чутний шум прибою… легкий морський вітерець надає відчуття свіжості… білозубий мулат підносить вам "мохіто"… м'який шезлонг, відчуття легкості, сонні мрії і прокидатися не хочеться, хочеться співати від усвідомлення щастя. Так уявляли собі відпочинок біля моря наші герої, а вийшло… а вийшло, звичайно ж, набагато цікавіше.

Куди піти в Києві в неділю, 19 травня

ZDORENKO — Acoustic Punk

Коли: 19 травня, початок о 19:00

Де: Docker-G pub

Адреса: вул. Ігорівська, 13/5

Вартість: від 175 гривень

ZDORENKO - Acoustic Punk

Юрій Здоренко, разом зі своїми друзями музикантами Сергієм Хіцуном і Віктором Корженко, запрошує усіх шанувальників віскаря, відзначити разом всесвітній день віскі!

Юрій Здоренко — український рок-музикант, гітарист, співак, композитор, поет-пісняр, автор-виконавець. Один із засновників і учасник гуртів "Воплі Відоплясова", "Борщ" та "ЯЯЯ".

Стендап Рок`н`рол. Слава Бу

Коли: 19 травня, початок о 19:00

Де: Komediant Stand Up Kyiv

Адреса: вул. Саксаганського, 1г

Вартість: від 300 гривень

Стендап Рок`н`рол. Слава Бу

Слава Бу — один із найяскравіших зірок українського стендапу запрошує саме тебе на свою вечірку у форматі імпровізації, де ти зможеш потрапити у кадр, (по)ставити йому свої питання та стати частиною великого концерту!

Слава буде обговорювати різні теми з глядачами, прочитає свої найновіші жарти, а також відповість будь — які запитання від гостей.

Ну і, крім того, смачні коктейлі та камерна атмосфера у самому центрі столиці гарантована!

Благодійний концерт "Рок за Перемогу"

Коли: 19 травня, початок о 18:00

Де: МЦКМ "Жовтневий палац"

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 250 гривень

Благодійний концерт "Рок за Перемогу"

Метою благодійного концерту є збір коштів на протезування українських воїнів, що зазнали тяжких поранень під час захисту Батьківщини.

В програмі концерту: виступ популярних українських гуртів: "Тінь Сонця", "ОТ VINTA", "Крутий Заміс", "Вій", "ТІК", та дует "ТЕЛЬНЮК: Сестри", які виконуватимуть свої відомі композиції під музичний супровід Зразково-показового оркестру Збройних Сил України.

Ведучі концерту – Сашко Лірник та Анна Заклецька. Режисер концерту – Сашко Лірник.

Гроші зібрані на благодійному заході будуть направленні на складне ендопротезування кінцівок захісників України.

Вистава-стендап "Боятися немає сенсу" (18+)

Коли: 19 травня, початок о 18:00

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса

Адреса: вул. Володимирська, 23-в

Вартість: 300 гривень

Вистава-стендап "Боятися немає сенсу"

"Боятися немає сенсу" — це вистава-стендап, що відтворює життя простого піхотинця через комедійні моменти та ситуації, починаючи від моменту мобілізації й закінчуючи фронтовим життям.

Саме за допомогою сміху, іронії та гумору автор розповідє про життя на передовій. На війні сміються теж. На питання, як можна сміятися з такого жахливого явища, як війна, автор відповідає: "Не лише можна, але й потрібно". Адже це не просто насмішка — це сміх, який виступає ліками та захищає психологічно від стресу в умовах війни.

Вхід для військовослужбовців – безкоштовний.

Стендап 8x8

Коли: 19 травня, початок о 16:30

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 150 гривень

Стендап 8x8

Цього вечора 8 молодих комиків виступатимуть по 8 хвилин та кожен з них поділиться з вами частиною свого життя за допомогою жартів. Коміки розповідають, як свої "топові" (перевірені) жарти, так і нові, котрі ви, можливо, почуєте першими.

На сцені: Діма Носов, Богдан Богаченко, Руслан Колесник, Богдан Боярин, Настя Бринза, Ден Че, Микита Скремінський та Трандафілов Нікіта.

Увага! Жарти без фільтрів! Вік гостей: 18+.

Вистава "Поїхати не можна залишитися"

Коли: 19 травня, початок о 15:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна)

Вартість: 400 гривень

Вистава "Поїхати не можна залишитися"

Ця історія про Максима. Максима легко впізнати в одному з ваших знайомих – випускник з юридичною освітою, без роботи за фахом та стабільного заробітку. І Макс ніби все зробив як має бути – отримав престижну професію, має власну квартиру в Києві та дівчину Лєну. Проте, в Києві йому живеться не так як мріялось – диплом юриста виявився не потрібним, а гроші на весілля треба десь шукати. Макс прагне більшого і, за рекомендацією знайомого, вирішує їхати до Польщі на заробітки. Але що чекатиме його там – казочка про кар’єрний зріст та щасливу сім’ю, чи сувора реальність з усіма форс-мажорами?

Jazz day

Коли: 19 травня, початок о 15:00

Де: Арт-простір V`YAVA, ВДНГ, Сад Бажань (від головного входу праворуч до оранжереї)

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1

Вартість: 350 гривень

Jazz day

JAZZ day в атмосферному арт-просторі V`YAVA.

Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band — фірмовий джаз від досвідчених майстрів своєї справи, яких поважають як в Україні, так і в усьому світі.

Проект "I'm Alive"- музика Ігоря Закуса, написана під час війни.

Кожна композиція має назву і передає одне з пережитих почуттів, емоцій, які дають сили та ведуть до нашої перемоги.

Альбом — присвята ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам швидко та зручно знайти у столиці "Пункти незламності". Такі об’єкти функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.