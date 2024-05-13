Все спочатку: у Києві знову запрацювали схеми Черновецького

Київська влада може передати в оренду землю сину екс-мера

У Київраді з'явився проєкт рішення про передачу в оренду земельну ділянку ПРАТ "Київрибгоспу" для будівництва офісних та торгово-розважальних комплексів. Відомо, що власником компанії є Степан Черновецький, син колишнього мера Києва.

Про це повідомляє голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея. Загальна площа ділянки складає 66,14 га.

Зазначається, що землю на березі Дніпра колишній міський голова столиці Леонід Черновецький передав своєму сину ще у 2008 році. У Генплані вона зазначена як територія захисної зелені, це означає, що будь-які зміни використання цієї землі повинні бути обґрунтовані та проходити відповідний процес зміни земельного призначення. А детальний план території взагалі відсутній.

До того ж на ділянці знаходиться майно, що належить державній власності. Тому Департамент земельних ресурсів "пропонував Київраді проєкт про відмову у поновленні договору оренди" та наполягав на поділі земельної ділянки.

Проте земельна комісія, що збиралася 3 квітня, не захотіла підтримувати відмову. А лише дала згоду на відведення земельної ділянки.

"Наразі виходить досить цікава історія, в тому числі й для Віталія Кличка. Чи підтримає міський голова, який раніше боровся зі схемами Черновецького, даний проєкт рішення? Поки невідомо", — розмірковує Кривошея.

У коментарях почалася жвава дискусія. Критики вважають, що ці схеми Черновецького нікуди й не зникали.

Також нагадали про інші проблеми столиці та діючі схеми.

З'явилася ідея повернути земельну ділянку в комунальну власність та виділити військовослужбовцям під дачні будинки.

Нагадуємо, нещодавно Київрада прийняла рішення скасувати спірне рішення від 18 вересня 2008 року щодо розробки нового Генплану розвитку Києва, відомого як "Генплан Черновецького". Замість цього вони взялися за внесення змін до чинного Генерального плану міста, затвердженого у 2002 році, який довгий час ігнорували. Це означає повернення до більш законного процесу розробки змін до існуючого плану розвитку міста.

Ця зміна також супроводжується припиненням безглуздих витрат, пов'язаних із минулими роками. Проте, поки невідомо, скільки коштів буде витрачено на цей новий процес. Ймовірно, частину витрат фінансуватимуть великі будівельні компанії. Проте, цей підхід, швидше за все, не зупинить шкідливу хаотичну забудову міста, оскільки за процес відповідають ті самі люди. Також поки не вирішено питання про моніторинг та покарання порушень чинного Генплану, щоб хоча б визначити та покарати винних.

Раніше "Телеграф" писав, що сини Омельченка та Черновецького хочуть збудувати висотки у Солом’янському парку Києва. Але щось пішло не так.