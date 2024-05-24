У метро Києва величезні черги через проблеми з оплатою: що відбувається (відео)

Десятки якщо не сотні людей юрмляться на вході в метро

У метро Києва, де нещодавно затопило ще одну станцію, не можна сплатити за проїзд банківською картою. Через технічний збій на турнікетах у столичному метрополітені черги.

Про це повідомляють у КМДА. Фахівці вже працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути причину.

Влада Києва відзначила, що всі інші способи оплати проїзду, крім банківської картки, працюють. Через що стався збій наразі невідомо.

Гостям та мешканцям Києва нагадали, що сплатити проїзд у столичному метро можна:

транспортною карткою;

qr-кодом, згенерованим у додатку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

У КП "Київський метрополітен" просять вибачення за тимчасові незручності. Влада столиці обіцяє, що повідомить про можливість оплати проїзду безконтактною банківською картою, як тільки неполадки буде усунено.

На відео, яке публікують у мережі, видно величезний натовп на вході до метрополітену. Дорослі та діти змушені стояти в чергах, щоб оплатити проїзд через турнікет та вирушити у своїх справах.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві продовжать будувати метро на Виноградарі. Вже оголошено новий тендер на 14 мільярдів гривень.