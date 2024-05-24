В метро Киева огромные очереди из-за проблем с оплатой: что происходит (видео)

Десятки если не сотни людей толпятся на входе в метро

В метро Киева, где недавно затопило еще одну станцию, нельзя оплатить проезд банковской картой. Из-за технического сбоя на турникетах в столичном метрополитене очереди.

Об этом сообщают в КГГА. Специалисты уже работают над тем, чтобы как можно скорее устранить причину.

Власти Киева отметили, что все другие способы оплаты проезда, кроме банковской карты работают. Из-за чего случился сбой пока неизвестно.

Гостям и жителям Киева напомнили, что оплатить проезд в столичном метро можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

В КП "Киевский метрополитен" приносят извинения за временные неудобства. Власти столицы обещают, что сообщат о возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой, как только неполадки будут устранены.

На видео, которое публикуют в сети, видна огромная толпа на входе в метрополитен. Взрослые и дети вынуждены стоять в очередях, чтобы оплатить проезд через турникет и отправиться по своим делам.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве продолжат строить метро на Виноградарь. Уже объявлен новый тендер на 14 миллиардов гривен.