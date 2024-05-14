Чи працює станція метро "Либідська" після потопу: що зараз відомо

Рух автобусів та тролейбусів затримується

У зв’язку з масштабним поривом водопровідної труби, який спричинив затоплення станції метро "Либідська", на вулиці Антоновича утворився величезний затор. Тут перекрито рух транспорту, а деякі автобуси та тролейбуси затримуються.

Сама ж станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Про це повідомляють очевидці у столичних Telegram-каналах.

На даний момент відомо про те, що рух автобусів №2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 і тролейбусів №1, 12, 42, 43К, 42Д №1, 12, 42, 43К, 42Д затримується через провал проїзної частини біля станції метро "Либідська". Сама ж станція працює у звичайному режимі.

Фахівці "Київтеплоенерго" локалізували місце ушкодження на вулиці Антоновича. Аварійна бригада здійснює відключення ділянки та обстежує додатково локацію для проведення ремонтних робіт.

Як виявилося, прорив стався під час гідравлічних випробувань, які необхідно було провести для підготовки до наступного опалювального сезону.

Через прорив водопроводу на вулиці Антоновича рух транспорту тимчасово перекрито. На місці вже працюють усі відповідні служби.

Водіїв просять зважати на цю інформацію при плануванні маршруту своєї поїздки!

Станцію метро "Либідська" у Києві залило водою

Для довідки: "Либідська" — 27-а станція Київського метрополітену, розташована в Голосіївському районі, на Оболонсько-Теремківській лінії, між станціями "Палац Україна" та "Деміївська".

Відкрито її було 30 грудня 1984 року. Нинішню назву вона отримала з 2 лютого 1993 року.

З 2011 року станція має статус "щойно виявлений об’єкт культурної спадщини", пам’ятник архітектури та містобудування, монументально-декоративного мистецтва.

Тимчасово є південною кінцевою станцією на (Оболонсько-Теремківській) лінії Київського метрополітену через розмив на перегоні між цією станцією та станцією "Деміївська".

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