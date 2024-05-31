Горіли машини та СТО: стали відомі наслідки ранкової атаки на Київ (фото)

На щастя, ніхто з людей не постраждав

Вранці у п’ятницю, 31 травня, у Голосіївському районі Києва, внаслідок ворожої ракетної атаки, виникла масштабна пожежа на території СТО. Як виявилось, РФ ударила по столиці крилатою ракетою, яку вдалося збити силам ППО.

Обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Так, під час повітряної тривоги у столиці пролунав потужний вибух. Як виявилося, протиповітряна оборона вдало відпрацювала по крилатій ракеті, яку випустили по Києву російські терористи.

Внаслідок падіння уламків ракети у Голосіївському районі Києва на території СТО почалася масштабна пожежа. На ліквідацію загоряння оперативно прибули столичні рятувальники.

Внаслідок атаки було пошкоджено приміщення СТО, автомийка, шість легкових авто та складське приміщення. Площа загоряння становила близько 120 метрів квадратних. Пожежу вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, вранці 8 травня російські терористи влаштували чергову ракетну атаку на Україну. Під ударами опинилися Львівщина, Запоріжжя, Івано-Франківська область та Київ із Київською областю. Вибухи чули у Запоріжжі, Львові, Стрию, Києві та низці інших міст. Терористи атакували крилатими ракетами Х-101 та балістикою з тимчасово окупованого Криму.

У Києві вранці 8 травня пролунали вибухи. Російські терористи атакували столицю крилатими ракетами Х-101, запущеними з бомбардувальників Ту-95МС. По російських ракетах спрацювала протиповітряна оборона.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кличко розповів про можливий наступ ворога на Київ. За його словами, місто готується та активно фінансує сусідні області з питань будівництва захисних фортифікаційних споруд.