Ситуація складна: київські багатоповерхівки неможливо перемикати між лініями електропередач (відео)

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У столиці не передбачено варіантів перемикання будинків на альтернативні лінії електропередач. Як виявилося, у Києві взагалі понад 300 багатоповерхівок проектно не підключено до ліній.

Ця ситуація призводить до того, що киянам доводиться тривалий час сидіти без світла і їхні будинки просто не можуть "підживити" від інших ліній електропередач. Про це розповів в ефірі "КИЇВ 24" голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Під час відключення світла відключаються не будинки, не конкретні адреси та не конкретні споживачі. Вимикаються лінії та все, що на них розташоване. І якщо є можливість "перекинути" будинок на іншу лінію, то його мешканці матимуть електроенергію.

На жаль, при забудові столиці абсолютно не були продумані варіанти для того, щоб можна було перемикати будинки на інші лінії.

"На жаль, при масовій забудові Києва, абсолютно не продумано варіанти з тим, щоб можна було переключити будинки на інші лінії. У нас більше 300 будинків не підключені проєктно до ліній електропередач", — підкреслив Попенко.

Він додав, що в столиці є будинки, які повністю здані в експлуатацію і заселені людьми, але електрична частина в них не здана.

"Наприклад на Позняках ЖК "Патріотика", де більше 20 будинків висять на старих трансформаторах, на старих мережах. Їх навіть переключити неможливо", — резюмував Попенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "Київтеплоенерго" оголосило сумнівний тендер. За даними тендерної документації, більш як за 1 мільярд гривень "Київтеплоенерго" планує придбати 15 когенераційних установок.