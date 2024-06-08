Ситуация сложная: киевские многоэтажки невозможно переключать между линиями электропередач (видео)

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В столице не предусмотрены варианты переключения домов на альтернативные линии электропередач. Как оказалось, в Киеве вообще более 300 многоэтажек проектно не подключены к линиям.

Данная ситуация приводит к тому, что киевлянам приходится длительное время сидеть без света и их дома просто не могут "подпитать" от других линий электропередач. Об этом рассказал в эфире "КИЕВ 24" председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Во время отключений света отключаются не дома, не конкретные адреса и не конкретные потребители. Выключаются линии и все, что на них расположено. И если есть возможность "перекинуть" дом на другую линию, то у его жильцов будет электроэнергия.

К сожалению, при застройке столицы абсолютно не были продуманы варианты с тем, чтобы можно было переключать дома на другие линии.

"К сожалению, при массовой застройке Киева, абсолютно не продуманы варианты с тем, чтобы можно было переключить дома на другие линии. У нас более 300 домов не подключены проектно к линиям электропередач", — подчеркнул Попенко.

Он добавил, что в столице есть дома, которые полностью сданы в эксплуатацию и заселены людьми, но электрическая часть в них не сдана.

"Например на Позняках ЖК "Патриотика", где более 20 домов висят на старых трансформаторах, на старых сетях. Их даже переключить невозможно", — резюмировал Попенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Киевтеплоэнерго" объявило сомнительный тендер. По данным тендерной документации, более чем за 1 миллиард гривен "Киевтеплоэнерго" планирует приобрести 15 когенерационных установок.