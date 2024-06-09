У Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку: подробиці події (відео)
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В поліції поки не прокоментували деталі
У неділю, 9 червня, в Києві невідомий кинув гранату у фасад будинку на Нивках. Його розшукує поліція.
Про це повідомляє УНІАН. Наразі мешканці будинку вийшли на вулицю після інциденту, біля одного з під'їздів у траві є вирва від вибуху.
Подія відбулася поруч із вулицею Салютною у Шевченківському районі. Попередньо, ніхто не постраждав.
Підозрюваного шукають. Він був одягнений у зелену футболку та картаті білі шорти. В поліції поки не прокоментували подію.
Раніше "Телеграф" писав, що у Шевченківському районі столиці чоловік виявив у смітнику предмет, схожий на гранату. Він відразу викликав правоохоронців. Це не перша небезпечна знахідка у Києві цими днями. В Оболонському районі столиці просто під будинком у дворі знайшли гранатомет. На зброю наткнулися місцеві жителі. На місце події відразу викликали патрульних.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих. Під час конфлікту зловмисник дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив жителю столиці у груди.