Доставка з "сюрпризом": У Луцьку на відділенні пошти здетонувала граната (відео)

Чоловік не дотримався правил

У неділю, 9 червня, у відділенні "Нової пошти" на вул. Соборності у Луцьку пролунав вибух. Там здетонувала навчальна граната.

Про це повідомляє 12 канал. Зазначається, що лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати, отримавши посилку, вирішив оглянути їх на пошті

Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Вона вибухнула.

Потерпілому надали медичну допомогу. Його здоров’ю загроз немає. Персонал пошти не постраждав.

Нагадаємо, що у Шевченківському районі столиці чоловік виявив у смітнику предмет, схожий на гранату. Він відразу викликав правоохоронців. Це не перша небезпечна знахідка у Києві цими днями. В Оболонському районі столиці просто під будинком у дворі знайшли гранатомет. На зброю наткнулися місцеві жителі. На місце події відразу викликали патрульних.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих. Під час конфлікту зловмисник дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив жителю столиці у груди.