В Киеве мужчина бросил гранату в фасад жилого дома: подробности происшествия (видео)

В полиции пока не прокомментировали событие

В воскресенье, 9 июня, в Киеве неизвестный бросил гранату в фасад дома на Нивках. Его разыскивает полиция.

Об этом сообщает УНИАН. Жители дома вышли на улицу после инцидента, возле одного из подъездов в траве есть воронка от взрыва.

Событие произошло рядом с улицей Салютной в Шевченковском районе. Предварительно никто не пострадал.

Подозреваемого ищут. Он был одет в зеленую футболку и клетчатые белые шорты. В полиции пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее "Телеграф" писал, что в Шевченковском районе столицы мужчина обнаружил в мусорнике предмет, похожий на гранату. Он сразу вызвал правоохранителей. Это не первая опасная находка в Киеве в эти дни. В Оболонском районе столицы прямо под домом во дворе обнаружили гранатомет. На оружие столкнулись местные жители. На место происшествия сразу вызвали патрульных.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали стрелявшего в прохожих мужчину. Во время конфликта злоумышленник получил пистолет травматического действия и произвел три выстрела, один из которых попал жителю столицы в грудь.