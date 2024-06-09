В Киеве мужчина бросил гранату в фасад жилого дома: подробности происшествия (видео)
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В полиции пока не прокомментировали событие
В воскресенье, 9 июня, в Киеве неизвестный бросил гранату в фасад дома на Нивках. Его разыскивает полиция.
Об этом сообщает УНИАН. Жители дома вышли на улицу после инцидента, возле одного из подъездов в траве есть воронка от взрыва.
Событие произошло рядом с улицей Салютной в Шевченковском районе. Предварительно никто не пострадал.
Подозреваемого ищут. Он был одет в зеленую футболку и клетчатые белые шорты. В полиции пока не прокомментировали произошедшее.
Ранее "Телеграф" писал, что в Шевченковском районе столицы мужчина обнаружил в мусорнике предмет, похожий на гранату. Он сразу вызвал правоохранителей. Это не первая опасная находка в Киеве в эти дни. В Оболонском районе столицы прямо под домом во дворе обнаружили гранатомет. На оружие столкнулись местные жители. На место происшествия сразу вызвали патрульных.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали стрелявшего в прохожих мужчину. Во время конфликта злоумышленник получил пистолет травматического действия и произвел три выстрела, один из которых попал жителю столицы в грудь.