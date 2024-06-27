Який вигляд мав Київ 60 років тому: фото з приватного архіву

Атмосфера понад пів століття тому дивує

Київ у всі часи вражав своїм колоритом та автентичністю. Навіть на чорно-білих світлинах можна розгледіти динаміку повсякденного життя в столиці 60 років тому.

Фотографії 1960-х років з приватного архіву опублікував учасник групи "Старі фото Києва". Ці світлини, наче кадри з кінохроніки, ведуть нас по жвавих вулицях, де вирує транспортний потік, люди поспішають у справах — життя б'є ключем.

Площа, де злилися три шляхи, де вулиці, що ведуть на Поділ, Липки та Печерськ, стикаються, утворюючи жвавий Хрещатик. У центрі цієї динамічної площі стоїть велична будівля колишнього Купецького зібрання, яка перетворилася на Київську філармонію. За нею розкинувся затишний Піонерський парк, а ліворуч веде доріжка на мальовничу Володимирську гірку.

У той час по Хрещатику курсувала перша трамвайна лінія, яка Володимирським узвозом спускалась на Поділ.

А на цьому фото вид з Бесарабської площі на бульвар Тараса Шевченка.

Колишній Універмаг, збудований у стилі ар-деко у 1936 — 1939 роках. Зараз відомий як ЦУМ.

Нині Європейська площа, а в 1960-х роках називалася площа "Ленінського комсомолу". У ті часи там було споруджено готель "Дніпро".

Перший широкоформатний кінотеатр у Києві відкрили в 1964 році, назвали його "Україна". Тоді він мав інший вигляд. Замість ресторану "Фелліні" – касовий зал і вітрини з афішами фільмів. Фасад приміщення прикрашав скляний еркер. У верхній частині еркера – вітраж, який зображує профіль дівчини у віночку, символ процвітання України.

На цій світлині вид на Михайлівську площу, яка в 1960-х роках називалася "Радянською". Позаду Софіївський собор. На фото можна розгледіти алею, якої зараз там не знайдете.

Київ, 1960-ті роки

Також перегляньте який вигляд мала столиця понад 50 років тому. Один з найвидатніших фотографів Швеції ХХ століття Георг Одднер сфотографував Київ у 1966 році. За допомогою свого об'єктива він зафіксував та передав атмосферу життя міста та її мешканців того часу.

Раніше "Телеграф" показував, як вигляд мав Київ 100 років тому. Добірка рідкісних фото, які вас точно здивують.