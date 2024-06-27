Как выглядел Киев 60 лет назад: фото из частного архива

Атмосфера более полувека назад удивляет

Киев во все времена поражал своим колоритом и подлинностью. Даже на черно-белых фотографиях можно разглядеть динамику повседневной жизни в столице 60 лет назад.

Фотографии 1960-х годов из частного архива опубликовал участник группы "Старые фото Киева". Эти фотографии, как кадры из кинохроники, ведут нас по оживленным улицам, где бушует транспортный поток, люди спешат в делах — жизнь бьет ключом.

Площадь, где слились три пути, где улицы, ведущие на Подол, Липки и Печерск, сталкиваются, образуя оживленный Крещатик. В центре этой динамичной площади стоит величественное здание бывшего Купеческого собрания, которое превратилось в Киевскую филармонию. За ней раскинулся уютный Пионерский парк, а налево ведет дорожка на живописную Владимирскую горку.

В то время по Крещатику курсировала первая трамвайная линия, которая спускалась Владимирским спуском на Подол.

А на этом фото вид с Бессарабской площади на бульвар Тараса Шевченко.

Бывший Универмаг, построенный в стиле ар-деко в 1936—1939 годах. Сейчас известен как ЦУМ.

В настоящее время Европейская площадь, а в 1960-х годах называлась площадь "Ленинского комсомола". В те времена там была построена гостиница "Днепр".

Первый широкоформатный кинотеатр в Киеве был открыт в 1964 году, назвали его "Украина". Тогда он выглядел иным. Вместо ресторана "Феллини" – кассовый зал и витрины с афишами фильмов. Фасад помещения украшал стеклянный эркер. В верхней части эркера – витраж, изображающий профиль девушки в веночке, символ процветания Украины.

На этой фотографии вид на Михайловскую площадь, которая в 1960-х годах называлась "Советской". Позади Софиевский собор. На фото можно рассмотреть аллею, которую сейчас там не найдете.

Киев, 1960-е годы

Также посмотрите какой вид имела столица более 50 лет назад. Один из величайших фотографов Швеции ХХ века Георг Одднер сфотографировал Киев в 1966 году. С помощью объектива он зафиксировал и передал атмосферу жизни города и его жителей того времени.

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