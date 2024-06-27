Как выглядел Киев 60 лет назад: фото из частного архива
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Атмосфера более полувека назад удивляет
Киев во все времена поражал своим колоритом и подлинностью. Даже на черно-белых фотографиях можно разглядеть динамику повседневной жизни в столице 60 лет назад.
Фотографии 1960-х годов из частного архива опубликовал участник группы "Старые фото Киева". Эти фотографии, как кадры из кинохроники, ведут нас по оживленным улицам, где бушует транспортный поток, люди спешат в делах — жизнь бьет ключом.
Площадь, где слились три пути, где улицы, ведущие на Подол, Липки и Печерск, сталкиваются, образуя оживленный Крещатик. В центре этой динамичной площади стоит величественное здание бывшего Купеческого собрания, которое превратилось в Киевскую филармонию. За ней раскинулся уютный Пионерский парк, а налево ведет дорожка на живописную Владимирскую горку.
В то время по Крещатику курсировала первая трамвайная линия, которая спускалась Владимирским спуском на Подол.
А на этом фото вид с Бессарабской площади на бульвар Тараса Шевченко.
Бывший Универмаг, построенный в стиле ар-деко в 1936—1939 годах. Сейчас известен как ЦУМ.
В настоящее время Европейская площадь, а в 1960-х годах называлась площадь "Ленинского комсомола". В те времена там была построена гостиница "Днепр".
Первый широкоформатный кинотеатр в Киеве был открыт в 1964 году, назвали его "Украина". Тогда он выглядел иным. Вместо ресторана "Феллини" – кассовый зал и витрины с афишами фильмов. Фасад помещения украшал стеклянный эркер. В верхней части эркера – витраж, изображающий профиль девушки в веночке, символ процветания Украины.
На этой фотографии вид на Михайловскую площадь, которая в 1960-х годах называлась "Советской". Позади Софиевский собор. На фото можно рассмотреть аллею, которую сейчас там не найдете.
Также посмотрите какой вид имела столица более 50 лет назад. Один из величайших фотографов Швеции ХХ века Георг Одднер сфотографировал Киев в 1966 году. С помощью объектива он зафиксировал и передал атмосферу жизни города и его жителей того времени.
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