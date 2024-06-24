В Івано-Франківську спалахнув генератор у квартирі: пожежники розповіли, як такого не допускати (фото)

Евакуйовано було 5 людей, з них 3 дитини

У понеділок, 24 червня, вчергове спалахнула пожежа в багатоповерхівці через генератор. Рятувальники оперативно ліквідували її та евакуювали 5 осіб.

Про це повідомляють у ДСНС. Зазначається, що в Івано-Франківську о 14:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення з вікна четвертого поверху шестиповерхового житлового будинку.

"Рятувальники, прибувши до місця виклику ліквідували пожежу генератора на балконі, та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу", — йдеться у повідомлені.

Вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку 5 осіб, зокрема 3 дітей. Постраждалих на місці події немає.

В Україні останнім часом доволі часто виникають пожежі та вибухи через генератори. Так, нещодавно під Києвом у квартирі багатоповерхівки вибухнув акумулятор. Внаслідок цього одна людина постраждала.

Саме тому у ДСНС нагадали правила пожежної безпеки у поводженні з альтернативними джерелами електроенергії:

Використовувати генератор лише на відкритому повітрі.

Захистити генератор від вологи.

Перш ніж включати генератор, перевірити стан електропроводки.

Заправляти генератор лише вимкненим (якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити — дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть).

Не залишати пальне біля генератора, адже воно може спалахнути.

Завжди під рукою мати вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Миколаєві на автостанції стався вибух. Внаслідок, якого двоє військових загинули та двоє отримали поранення, також постраждали п'ятеро рятувальників.