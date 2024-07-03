Кияни скаржаться на жахливий звук з ТРЦ Dream Town: у спеку люди не можуть відчинити вікна (відео)

Гул заважає мешканцям сусідніх будинків

Кияни знову скаржаться на роботу генераторів у ТРЦ Dream Town, що в Оболонському районі столиці. За їхніми словами, жахливий гул лунає на весь житловий квартал, заважаючи їм відчинити вікна в спеку.

Відео поділилася читачка порталу "Моя Оболонь". На записі чітко чути, як працюють генератори, видаючи неприємний звук, який заважає мешканцям сусідніх будинків.

Люди стурбовані тим, що їм доводиться жити в таких умовах, особливо в спекотну погоду, коли температура повітря сягає понад +30°.

У коментарях підтримали автора запису.

"Коли вмикають генератор, вдома неможливо знаходитися, таке враження, що злітає літак… Гул стоїть такий, що через хв 15 вже голова зривається! Зробіть, будь ласка, щось з цим шумом", — звертається до представників ТРЦ жителька району.

Деякі користувачі мережі зазначають, що це гул не від генераторів, а від так званих "вентиляторів".

Інші кияни не підтримали скарги на ТРЦ. Люди пишуть, що жахливий звук генераторів лунає по всьому місту тому, що часи такі й без них ніяк.

Нагадуємо, раніше оболонці скаржилися ще й на їдкий дим з генераторів, що розвіювався по всьому районі. Люди розповідали, що від них стоїть жахливий сморід.

На що директор ТРЦ Dream Town Олексій Пашунов відповів, назвавши це провокацією: "На сьогодні при відключеннях світла в ТРЦ DREAM працюють генератори. Інформація в мережі про дим та сморід — дезінформація та провокація".

Також Пашунов зазначив, що їхні генератори оснащені фільтрами для запобігання викидам токсинів, а вихлопні труби встановлені на максимально можливу висоту, щоб уникнути потрапляння диму у квартири.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом вибухнув генератор, через це спалахнула пожежа. Такому випадку нічого не передувало.