У Києві під час війни планують відремонтувати сквер за 6 мільйонів гривень

Комунальники вже шукають підрядника

Комунальне об’єднання "Київзеленбуд" планує капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському, що розташований у Шевченківському районі столиці. Загальна вартість робіт оцінюється у 6 305 945 гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Тендерні пропозиції приймаються до 3 серпня.

Згідно з тендерною документацією, ремонтні роботи мають бути завершені до 22 листопада цього року. Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, який стартує вже 5 серпня.

Вказана вартість ремонту нарахована наступним чином:

майже 5 мільйонів піде на будівельні роботи;

на інвентар та меблі планують витратити близько 260 тисяч;

інші витрати передбачаються майже на 1,5 мільйона.

Нагадуємо, у Києві на житловому масиві Виноградар у Подільському районі комунальники планують "реанімувати" обміліле озеро Синє. У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило черговий тендер на розчищення водойми, але торги вже вшосте не відбулися. Щоразу пропозиції учасників відхиляються з різних причин.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині дитячий садок хочуть оснастити сонячними панелями і на ці цілі громада виділить 3,2 мільйона гривень. Роботи мають бути виконані у повному обсязі до 15 вересня 2024 року.