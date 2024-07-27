Гривня не здається: офіційний курс долара від НБУ

Національна валюта тримається

Ситуація на валютному ринку більш-менш стабілізувалася. Долар продовжує повільно падати.

Євро та інші іноземні валюти взяли курс на помірний спад. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 27 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,19 грн

Євро (EUR): 44,68 грн

Злотий (PLN): 10,39 грн

Канадський долар (CAD): 29,76 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,91 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,44 грн

Євро (EUR): 45,07 грн

Злотий (PLN): 10,50 грн

Канадський долар (CAD): 29,96 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,91 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,03 грн — продаж 41,51 грн

Євро (EUR): купівля 44,49 грн — продаж 45,18 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара впав ще на десяток копійок.

Купівля: 41,39 грн

Продаж: 41,50 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи сягне курс долара позначки 50 гривень до кінця року. Є два чинники, які впливатимуть на ситуацію з показниками.