Гривня не здається: офіційний курс долара від НБУ
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Національна валюта тримається
Ситуація на валютному ринку більш-менш стабілізувалася. Долар продовжує повільно падати.
Євро та інші іноземні валюти взяли курс на помірний спад. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 27 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,19 грн
Євро (EUR): 44,68 грн
Злотий (PLN): 10,39 грн
Канадський долар (CAD): 29,76 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,91 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,44 грн
Євро (EUR): 45,07 грн
Злотий (PLN): 10,50 грн
Канадський долар (CAD): 29,96 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,91 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 41,03 грн — продаж 41,51 грн
Євро (EUR): купівля 44,49 грн — продаж 45,18 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара впав ще на десяток копійок.
Купівля: 41,39 грн
Продаж: 41,50 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи сягне курс долара позначки 50 гривень до кінця року. Є два чинники, які впливатимуть на ситуацію з показниками.