Чи варто зараз купувати долари: курс валют на чорному ринку
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Українська гривня призупинила своє знецінення
Тиждень почався без особливих змін та різких коливань на валютному ринку. Курс долара таки стабілізувався.
З євро така ж ситуація, валюта припинила скакати. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 5 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,22 грн
Євро (EUR): 44,64 грн
Злотий (PLN): 10,40 грн
Канадський долар (CAD): 29,70 грн
Швейцарський франк (CHF): 47,34 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,44 грн
Євро (EUR): 45,09 грн
Злотий (PLN): 10,51 грн
Канадський долар (CAD): 29,86 грн
Швейцарський франк (CHF): 48,77 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 41,08 грн — продаж 41,54 грн
Євро (EUR): купівля 44,42 грн — продаж 45,21 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за останні дні майже не змінився.
Купівля: 41,39 грн
Продаж: 41,48 грн
Раніше "Телеграф" писав, чого очікувати від курсу долара в Україні до вересня. На валютному ринку до кінця літа курс американської валюти не буде різко коливатись, але помірне знецінення гривні, ймовірно, очікується.