Рус

Чи варто зараз купувати долари: курс валют на чорному ринку

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Американська валюта
Американська валюта. Фото Unsplash.com

Українська гривня призупинила своє знецінення

Тиждень почався без особливих змін та різких коливань на валютному ринку. Курс долара таки стабілізувався.

З євро така ж ситуація, валюта припинила скакати. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 5 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,22 грн

Євро (EUR): 44,64 грн

Злотий (PLN): 10,40 грн

Канадський долар (CAD): 29,70 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,34 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,44 грн

Євро (EUR): 45,09 грн

Злотий (PLN): 10,51 грн

Канадський долар (CAD): 29,86 грн

Швейцарський франк (CHF): 48,77 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,08 грн — продаж 41,54 грн

Євро (EUR): купівля 44,42 грн — продаж 45,21 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за останні дні майже не змінився.

Купівля: 41,39 грн

Продаж: 41,48 грн

Раніше "Телеграф" писав, чого очікувати від курсу долара в Україні до вересня. На валютному ринку до кінця літа курс американської валюти не буде різко коливатись, але помірне знецінення гривні, ймовірно, очікується.

Теги:
#Новини Києва #Курс валют #Курс долара #Курс від НБУ