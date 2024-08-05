Чи варто зараз купувати долари: курс валют на чорному ринку

Українська гривня призупинила своє знецінення

Тиждень почався без особливих змін та різких коливань на валютному ринку. Курс долара таки стабілізувався.

З євро така ж ситуація, валюта припинила скакати. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 5 серпня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,22 грн

Євро (EUR): 44,64 грн

Злотий (PLN): 10,40 грн

Канадський долар (CAD): 29,70 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,34 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,44 грн

Євро (EUR): 45,09 грн

Злотий (PLN): 10,51 грн

Канадський долар (CAD): 29,86 грн

Швейцарський франк (CHF): 48,77 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,08 грн — продаж 41,54 грн

Євро (EUR): купівля 44,42 грн — продаж 45,21 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за останні дні майже не змінився.

Купівля: 41,39 грн

Продаж: 41,48 грн

Раніше "Телеграф" писав, чого очікувати від курсу долара в Україні до вересня. На валютному ринку до кінця літа курс американської валюти не буде різко коливатись, але помірне знецінення гривні, ймовірно, очікується.