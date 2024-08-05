Стоит ли сейчас покупать доллары: курс валют на черном рынке
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Украинская гривна приостановила свое обесценение
Неделя началась без особых изменений и резких колебаний на валютном рынке. Курс доллара таки стабилизировался.
С евро такая же ситуация, валюта перестала скакать. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 5 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,22 грн
Евро (EUR): 44,64 грн
Злотый (PLN): 10,40 грн
Канадский доллар (CAD): 29,70 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,34 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,44 грн
Евро (EUR): 45,09 грн
Злотый (PLN): 10,51 грн
Канадский доллар (CAD): 29,86 грн
Швейцарский франк (CHF): 48,77 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,08 грн — продажа 41,54 грн
Евро (EUR): покупка 44,42 грн — продажа 45,21 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за последние дни почти не изменился.
Покупка: 41,39 грн
Продажа: 41,48 грн
Ранее "Телеграф" писал, чего ожидать от курса доллара в Украине до сентября. На валютном рынке до конца лета курс американской валюты не будет резко колебаться, но умеренное обесценение гривны, вероятно, ожидается.