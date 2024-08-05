Укр

Стоит ли сейчас покупать доллары: курс валют на черном рынке

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Американская валюта
Американская валюта. Фото Unsplash.com

Украинская гривна приостановила свое обесценение

Неделя началась без особых изменений и резких колебаний на валютном рынке. Курс доллара таки стабилизировался.

С евро такая же ситуация, валюта перестала скакать. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 5 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,22 грн

Евро (EUR): 44,64 грн

Злотый (PLN): 10,40 грн

Канадский доллар (CAD): 29,70 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,34 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,44 грн

Евро (EUR): 45,09 грн

Злотый (PLN): 10,51 грн

Канадский доллар (CAD): 29,86 грн

Швейцарский франк (CHF): 48,77 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,08 грн — продажа 41,54 грн

Евро (EUR): покупка 44,42 грн — продажа 45,21 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за последние дни почти не изменился.

Покупка: 41,39 грн

Продажа: 41,48 грн

Ранее "Телеграф" писал, чего ожидать от курса доллара в Украине до сентября. На валютном рынке до конца лета курс американской валюты не будет резко колебаться, но умеренное обесценение гривны, вероятно, ожидается.

Теги:
#Новости Киева #Курс валют #Курс доллара #Курс от НБУ