Стоит ли сейчас покупать доллары: курс валют на черном рынке

Украинская гривна приостановила свое обесценение

Неделя началась без особых изменений и резких колебаний на валютном рынке. Курс доллара таки стабилизировался.

С евро такая же ситуация, валюта перестала скакать. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 5 августа Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,22 грн

Евро (EUR): 44,64 грн

Злотый (PLN): 10,40 грн

Канадский доллар (CAD): 29,70 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,34 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,44 грн

Евро (EUR): 45,09 грн

Злотый (PLN): 10,51 грн

Канадский доллар (CAD): 29,86 грн

Швейцарский франк (CHF): 48,77 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,08 грн — продажа 41,54 грн

Евро (EUR): покупка 44,42 грн — продажа 45,21 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за последние дни почти не изменился.

Покупка: 41,39 грн

Продажа: 41,48 грн

Ранее "Телеграф" писал, чего ожидать от курса доллара в Украине до сентября. На валютном рынке до конца лета курс американской валюты не будет резко колебаться, но умеренное обесценение гривны, вероятно, ожидается.