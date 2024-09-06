Київ насолоджуватиметься комфортною погодою: прогноз на вихідні

Літо ще тішить невисокою температурою

Майже весь тиждень в столиці панували хмари, але вже упродовж наступних трьох діб ясна погода триматиметься весь час.

Денна температура коливатиметься в межах +26…27 градусів. Вночі стовпчики термометрів перебуватимуть в коридорі +14…18 градусів, як повідомили на сайті Meteofor.

П'ятниця, 6 вересня, не принесе у місто хмарності. Денна температура складатиме +27 градусів, а нічна трималась біля +18 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вранці-вдень — свіжі 8 м/с.

Наступного дня, 7 вересня, також прогнозується сонячне небо. Температура у денний час підвищиться до +26 градусів, а вночі впаде до +15 градусів. Протягом дня сила вітру коливатиметься від легких 2 м/с до свіжих 8 м/с.

Останній день тижня, 8 вересня, теж потішить ясною погодою. Повітря вдень прогріється до +26 градусів, а вночі охолоне до +14 градусів. Найбільші пориви вітру будуть у денний час — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи побільшало в Україні періоду "бабине літо". Про сюрпризи клімату розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.