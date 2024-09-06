Киев будет наслаждаться комфортной погодой: прогноз на выходные

Лето еще радует невысокой температурой

Почти всю неделю в столице царили облака, но уже в течение следующих трех суток ясная погода будет держаться все время.

Дневная температура будет колебаться в пределах +26…27 градусов. Ночью столбики термометров будут находиться в коридоре +14…18 градусов, сообщили на сайте Meteofor.

Пятница, 6 сентября, не принесет в город облачность. Дневная температура составит +27 градусов, а ночная держалась около +18 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются утром-днем – свежие 8 м/с.

На следующий день, 7 сентября, также прогнозируется солнечное небо. Температура в дневные часы повысится до +26 градусов, а ночью упадет до +15 градусов. В течение дня сила ветра будет колебаться от легких 2 м/с до 8 м/с.

Последний день недели, 8 сентября, тоже порадует ясной погодой. Воздух днем прогреется до +26 градусов, а ночью остынет до +14 градусов. Наибольшие порывы ветра будут в дневное время – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, увеличился ли в Украине период "бабье лето". О сюрпризах климата рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.